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Главная / Перекази через ZEN.COM: що потрібно знати / 05.10.2023 12:08
05.10.2023 12:08
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Перекази через ZEN.COM: що потрібно знати

Перекази через ZEN.COM: що потрібно знати

Мобільний застосунок ZEN.COM дозволяє миттєво пересилати гроші в будь-яку країну світу. Для цього потрібно лише мати смартфон, встановити на нього відповідний додаток та зареєструватися. Для виконання останнього пункту українцям знадобиться паспорт для закордонних подорожей або ID-картка.

Результат вдалої реєстрації — відкриття багатовалютного рахунку, що дозволяє користуватися відразу 29+ типами валют. Переказувати гроші можна на картки Mastercard або з використанням популярних систем міжнародних переказів:

  • SEPA;
  • ZEN Buddies;
  • PrivatMoney.

Роман, користувач ZEN.COM:

Працюю далекобійником, тож часто буваю в інших країнах. Через те, що я постійно за кермом, немає часу бігати по фінансових установах, щоб відкрити рахунки. А про кількість документів взагалі згадувати не хочеться! ZEN.COM зробив максимум для того, щоб клієнтам було зручно. Реєстрація в мене зайняла всього 10 хвилин, та й знадобилася лише ID-картка. Дуже швидко та зручно!»

Перекази, що доступні в ZEN.COM

Надсилати кошти через ZEN.COM можна різними способами:

  • PrivatMoney — гроші з Європи до України надходять за кілька секунд, до 18 листопада комісії відсутні;
  • ZEN Buddies — миттєві безкоштовні перекази між клієнтами ZEN.COM;
  • SEPA — підтримуються декількома банками України, призначені тільки для переказів в ЄЕЗ.

Перекази гроші можна й звичним способом за номером карти Mastercard — це швидко та зручно.

Ольга Акопян, керівник з розвитку бізнесу в Україні, ZEN.COM:

«Переказувати гроші через ZEN.COM просто та вигідно. Потрібно лише зазначити номер карти/рахунку та ПІБ одержувача. Для переказів PrivatMoney ми встановили мінімальну комісію, найнижчу на ринку. Це найвигідніший сьогодні спосіб переказувати гроші».

Чому варто користуватися ZEN.COM

Головні переваги ZEN.COM — це блискавичність процедури та відсутність зайвих комісій. Не потрібно підтверджувати особу чи плутатися у реквізитах! Щоб відправити гроші, достатньо знати:

  • номер рахунку;
  • ПІБ одержувача.

Анна, користується ZEN.COM:

«Мої батьки живуть в Україні, а я працюю в Європі. Раніше, щоб відправити їм гроші, мені доводилось викроювати вільну хвилинку з щільного графіка. А ще й моя забудькуватість! Кілька разів поспішала та забула вдома паспорт, тож гроші відправити не змогла. З липня таких проблем не маю — користуюсь ZEN.COM і швидко переказую потрібну суму зі смартфона».

Не важливо, яким чином ви відсилаєте кошти через ZEN.COM (зі своєї картки чи міжнародним переказом), — зарахування миттєве. Користуватися отриманою сумою можна одразу. Більше подробиць — на порталі zen.com.

 

05.10.2023 12:08

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