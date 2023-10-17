Найкреативніші реклами Космолот

Сьогодні гемблінговий ринок в Україні стрімко розвивається, з’являються нові азартні клуби, а існуючі продовжують просувати себе та залучати нових гравців. Як відомо, без гарної реклами – дуже складно просувати свій бренд, саме тому казино Космолот старанно попрацювало та випустило за останній час найкреативніші реклами, з описом яких можна ознайомитися нижче. А огляд cosmolot казино від Svitua допоможе дізнатися про асортимент розваг, бонусну програму, методи поповнення депозиту та виведення коштів клубу.

Найкращі реклами Космолот

Рашистам пекло

Зовсім нещодавно вийшла реклама космолот про пекло, яка отримала назву “Рашистам пекло”, більше інформації про яку можна дізнатися за посиланням https://tsn.ua/ukrayina/pekelniy-dvizh-vid-cosmolot-2141698.html.

У суспільстві існує думка, що більшість онлайн-казино – демонізовані. Дехто і взагалі вважає, що для казино Cosmolit є окремий казан у пеклі. Саме це і стало інсайтом для створення реклами “Рашистам пекло”.

Перше відео показує російських пропагандистів, які постають перед чортом, що їх давно чекав. Чорн в пеклі шокується кількістю рашистів, тому звільняє казан Cosmolot та віддає на потреби рашистам.

Казино cosmolot та Magai Production вдалося відзняти міні-серіал про чорта-адміністратора пекла, який постає перед глядачами у різноманітних образа: домогосподарки, сільського голови та співака. А так як компанія Космолот приймає активну участь у підтримці ЗСУ, то в рамках реклами була створена благодійна платформа “Додай рашистам жару”. Охочі в змозі додавати жару під котли шляхом донатів. Врешті-решт, всі кошти будуть передані у фонд “Повернись живим”.

Донат має певний розмір, який відповідає способу, яким буде запалений котел. Так, наприклад, задонативиши 50 грн, українці зможуть скористатися сірниками, а задонативши 100 грн, можна використати запальничку. 200 грн коштує каністра палива, а за 500 грн можна придбати Бандера-Смузі.

Сильні духом

Ще одна патріотична рекламна компанія – реклама космолот щедрик, “Сильні духом”. Серія відео показує, як український міфічний всесвіт постає захищати власну землю.

Головною ідеєю реклами було показати, як єднаються українці заради боротьби із ворогом. Наскільки сильним залишається бажання гнати рашистів з української землі, що на допомогу приходять усі істоти, навіть, міфічні. Актори в рекламі Космолот – відьма, лісовик, богатир, чугайстер та русалка польова.

Головною героїнею є відьма, яка завдає загарбникам найбільше шкоди, і саме вона є головною серед усіх міфічних істот, які зібралися, щоб об’єднати власні сили у боротьбі з рашистами.

Над образами персонажів працювала талановита художниця по костюмам, дизайнерка та стилістка Леся Патока, яка розповідає, що їм із командою Космолот довелося глибоко зануритися в український фольклор, адже чітко передати характер та образ в цілому можна понурившись не лише в тему, але й поведінку істоти. Всі герої з’являються на екрані не просто так: богатир втоплює загарбників у Дніпрі, мавка і відьма надсилають на них поранення, а чугайстер смажить їх на вогнище.

Огляди про казино cosmolot від Svitua неодноразово наголошують на тому, що компанія із самого початку повномасштабного вторгнення активно працює над тим, щоб допомогти ЗСУ та біженцям. І така рекламна компанія стала тому підтвердженням, адже навіть через рекламу казино Космолот змогли залучити людей до збору коштів на армію. А це, безумовно, заслуговує на повагу.

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