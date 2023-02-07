Лучшие онлайн-казино с бонусами в Украине

Большинство современных онлайн-казино предлагают не только яркие интересные слоты, простые правила игры и возможность получить крупную сумму на карту уже спустя несколько минут, но и специальные бонусы для всех своих клиентов. Причем бонусы могут быть абсолютно разными; их получают за регистрацию, указание номера телефона, в праздники, в качестве выигрыша в турнирах или лотереях и так далее.

В этой статье мы расскажем вам про топ бонусы казино — Optimobet собрал самые надежные и выгодные предложения для гемблеров.

Что такое бонусы в онлайн-казино

Для начала давайте разберемся, что такое бонусы? Под этим термином подразумеваются подарки, которые предоставляет онлайн-казино всем игрокам. Бонусами могут выступать деньги, фриспины, промокоды, кэшбэк и так далее.

При этом использование бонусов имеет свои ограничения. Например, их необходимо отыграть несколько раз для того, чтобы получить возможность выиграть и после вывести выигранную сумму на карту банка.

Кроме того, некоторые виды бонусов начисляются непосредственно для конкретного игрового автомата и не могут быть использованы для других слотов.

Какие бывают бонусы в онлайн-казино

Если говорить о правилах получения бонусов, такие подарки делятся на две категории: бездепозитные и депозитные. Под бездепозитными подразумевается получение бонуса, для которого нет необходимости пополнять депозит даже на минимальную сумму. Такие подарки обычно выдаются за регистрацию на сайте онлайн-казино. Как правило, это:

Символическая сумма, которая начисляется на бонусный счет, то есть не может быть непосредственно выведена на карту банка. Фриспины. Бесплатные прокруты, которые можно использовать в конкретных игровых автоматах.

Приветственный пакет бонусов за регистрацию выдается главным образом для того, чтобы заинтересовать игрока, заставить его остаться на сайте платформы и познакомиться со слотами, представленными в разных категориях.

Также существуют бонусы с депозитом. Для них необходимо пополнить онлайн-кошелек на определенную сумму. При этом вы можете получить подарок в виде денег — фиксированный процент от внесенной суммы. Например, если вы пополнили кошелек на 2000 гривен, вы получаете 50% или по-другому 1000 гривен на бонусный счет.

Главным преимуществом депозитных бонусов является то, что они предоставляются несколько раз, в отличие от бездепозитных, которые выдаются только во время регистрации. Подарки после пополнения кошелька легко активировать и можно использовать для большего количества слотов.

Если говорить о конкретных видах бонусов, онлайн-казино сегодня предоставляют такие варианты:

фриспины;

промокоды, которые вы можете использовать для конкретного игрового автомата;

кэшбэк (выдается в зависимости от суммы проигрыша);

подарки на день рождения: деньги или фриспины;

бонусы для VIP-клиентов онлайн-казино.

Лучшие казино с бонусами

В Украине работает несколько платформ, которые предлагают не просто бонусы, а щедрые выгодные подарки как для новичков, так и для опытных игроков. Современные платформы предоставляют разные виды бонусов и приветственных пакетов, а также подарков, полученных после выполнения простых условий: участие в розыгрыше, указание номера телефона или адреса электронной почты.

Наиболее популярными онлайн-казино, которые предлагают прозрачные и честные условия игры, а также выгодные бонусы и подарки для всех игроков, являются:

Joker;

Casino-X;

Netgame Casino;

Leon Bets;

Parimatch;

EGO Casino;

1XSLOTS.

Бонусную сумму или количество фриспинов вы можете узнать непосредственно на сайте платформы. Там же ищите условия отыгрыша и правила использования бонусов, например, для каких слотов они предоставляются.

Использование бонусов заметно увеличивает шансы на победу и дает возможность выиграть без использования собственных средств. Главное придерживаться всех правил и условий онлайн-казино.