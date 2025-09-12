Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
12.09.2025 16:27
12.09.2025 16:27
Липиды, пептиды или антиоксиданты? Выбор экспертов EVA.UA

Липиды, пептиды или антиоксиданты? Выбор экспертов EVA.UAФото: Pexels

Современная косметология располагает множеством активных компонентов, способных продлевать красоту и здоровье кожи. Липиды восстанавливают барьер, пептиды запускают процессы обновления, а антиоксиданты защищают от разрушительного действия свободных радикалов. Но какой из этих подходов можно считать наиболее эффективным?  Чтобы эксперты EVA.UA  ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизмах их работы.

Пептиды — сигнальные молекулы молодости

Пептиды называют «строителями красоты». Это короткие цепочки аминокислот, которые способны давать клеткам сигнал к обновлению: активизировать выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. В отличие от липидов, пептиды не просто восполняют потери, а стимулируют собственные ресурсы кожи.

Современные бренды делают ставку именно на этот класс компонентов. Например, косметика Medik8 активно использует пептиды в омолаживающих сыворотках и кремах. Пептидная сыворотка для лица Medik8 с растительным аналогом ретинола — бакучиолом — помогает разгладить тонкие линии и морщины, а также подходит даже для чувствительной кожи. Дополнительным преимуществом продукта являются прекурсоры осветляющего пептида: они препятствуют образованию меланина и выравнивают тон лица. Таким образом, пептидные формулы способны не только уменьшать признаки старения, но и улучшать общий цвет кожи.

Антиоксиданты — защита от преждевременного старения

Главный враг кожи — свободные радикалы. Эти агрессивные молекулы образуются под действием ультрафиолета, загрязненного воздуха и стресса. Они повреждают клетки, ускоряют разрушение коллагена, приводят к пигментации и тусклости.

Антиоксиданты, такие как витамин С, витамин Е, коэнзим Q10 или ресвератрол, нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая их разрушительное действие. Регулярное использование средств с антиоксидантами повышает устойчивость кожи к фотостарению, делает ее более яркой и свежей. Однако в отличие от пептидов они не запускают процессы восстановления, а выступают скорее «телохранителями» клеток.

Липиды — щит и питание кожи

Липиды являются естественной частью защитного барьера кожи. Они удерживают влагу, препятствуют проникновению бактерий и токсинов, сохраняют эластичность. С возрастом уровень липидов снижается: кожа становится сухой, теряет упругость и быстрее реагирует на негативные факторы окружающей среды.

Применение косметики с церамидами, скваланом и жирными кислотами помогает восполнить дефицит. Липидные формулы создают ощущение комфорта, устраняют стянутость, повышают стойкость кожи к раздражителям. Например, увлажняющая сыворотка для лица Celimax Dual Barrier Boosting для чувствительной и сухой кожи содержит пять типов церамидов натурального происхождения. Они обладают выраженными увлажняющими свойствами и помогают укреплять защитный барьер кожи, делая ее более устойчивой и мягкой. Однако важно помнить, что липиды в первую очередь поддерживают здоровье кожи и обеспечивают защиту, а не запускают активные омолаживающие процессы.

Что эффективнее для молодости кожи?

Нельзя выделить единственный универсальный компонент. Липиды обеспечивают барьер и комфорт, антиоксиданты защищают от внешних угроз, а пептиды дают коже команду на обновление. Но именно пептиды сегодня считаются наиболее перспективными для борьбы с возрастными изменениями: они воздействуют на ключевые механизмы старения, помогая коже вырабатывать собственные ресурсы молодости.

Именно поэтому многие профессиональные бренды делают ставку на пептидные технологии. Их комбинация с антиоксидантами и липидами дает комплексный результат: защита, питание и стимуляция обновления.

 Молодость кожи невозможна без системного ухода. Липиды восстанавливают защитный барьер, антиоксиданты блокируют повреждения, а пептиды помогают запускать процессы регенерации. Эффективнее всего работают не отдельные ингредиенты, а их грамотное сочетание в уходе. Используя продукты с пептидами можно получить выраженный антивозрастной эффект, а добавив антиоксиданты и липиды — закрепить результат и сохранить здоровье кожи на долгие годы.

12.09.2025 16:27

