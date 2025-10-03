Депресія та робота: як зберегти ефективність і психічне здоров’я

Депресія — це психічний розлад, що характеризується емоційними (пригніченим, тривожним або «порожнім» настроєм, втратою інтересу до раніше цікавих занять, труднощами з концентрацією уваги) і фізичними змінами (порушеннями апетиту і сну, м’язовими або головними болями). Діагностувати та лікувати депресію психіатр може при тривалому збереженні симптомів (протягом мінімум двох тижнів), що позначаються на якості життя і роботі (знижують функціональність, заважають запам’ятовуванню і прийняттю рішень, ускладнюють виконання фізичних завдань).

Причини депресії та вплив на роботу

Депресія може виникати через внутрішні (порушення хімії мозку, медичні стани або хронічні захворювання) або зовнішні фактори (стресові та травматичні події, наприклад, смерть близької людини, розлучення, ізоляцію або відсутність підтримки). Інші причини депресії можуть включати:

дисбаланс нейротрансмітерів (серотоніну, норадреналіну і дофаміну), що відповідають за регулювання настрою, мотивацію та інші психічні процеси;

певні риси особистості (песимізм, низьку самооцінку, надмірну самокритику, перфекціонізм);

важкі захворювання (ішемічну хворобу серця, онкологію) або стани, що супроводжуються хронічним болем;

гормональні зміни, пов’язані з менопаузою, вагітністю та пологами;

вживання психоактивних речовин (алкоголю, деяких ліків);

ендокринні захворювання (цукровий діабет, гіпотиреоз).

Сприяти депресії також може вигорання на роботі, що може виникати, наприклад, через надмірне робоче навантаження, одноманітність завдань або недостатній контроль над своєю діяльністю. Незалежно від причини розвитку депресії, згідно з дослідженнями, захворювання підвищує ризик презентеїзму (присутності на роботі довше, ніж передбачено, з одночасним зниженням ефективності) і прогулів (відсутності на робочому місці). Депресія також може бути причиною замикання в собі, надмірного занепокоєння і відчуття провини за неналежне або несвоєчасне виконання роботи.

Як депресія впливає на ефективність і взаємодію з колегами

Депресія впливає на когнітивний (погіршує пам’ять, увагу, виконавчі функції та швидкість обробки інформації) і соціальний рівні. Соціальний вплив депресії може включати:

проблеми на роботі при необхідності керувати механізмами або працювати в потенційно небезпечному середовищі через порушення сну, що викликає зниження концентрації уваги та координації;

порушення термінів виконання задач через неможливість тривалого збереження концентрації та потребу в більшій кількості часу для їх виконання;

збільшення кількості помилок, які можуть накопичуватися і призводити до зниження продуктивності праці та ставити працевлаштування під загрозу;

спотворення сприйняття та підвищення дратівливості, що може призвести до непорозумінь і неприємних ситуацій, які позначаються на культурі робочого середовища;

труднощі з виходом на роботу і проходженням робочого дня через емоційну виснаженість та фізичні симптоми захворювання (постійні головні болі, шлунково-кишкові розлади).

Прояви депресії колеги можуть сприймати як лінь, відсутність мотивації, нетовариськість або замкнутість, а також нехтування зовнішнім виглядом. Через неправильне сприйняття симптомів захворювання людина з депресією може побоюватися стигматизації (навішування ярликів), що може призвести до загострення психоемоційного стресу та погіршення якості взаємодій з колегами.

Як підтримувати психічне здоров’я та залишатися продуктивним

Заходи з підтримки психічного здоров’я спрямовані на підвищення самооцінки, створення і досягнення цілей, підтримку комунікативних навичок і соціальної взаємодії на рівні, який потрібен для психічного благополуччя і збереження продуктивності. Методи підтримки психічного здоров’я можуть включати:

проведення регулярної фізичної активності;

комунікацію з іншими людьми (щоденне спілкування з родиною, зустрічі з друзями та обіди з колегами);

освоєння нових навичок (наприклад, навчання ремонту, новим мовам або принципам здорового харчування);

фіксацію на теперішньому моменті (відновлення зв’язку з тілом і тим, що воно відчуває, а також усвідомлення думок і почуттів, що виникають у кожен момент часу);

участь у благодійності (волонтерство, допомога людям, які потребують підтримки).

Для підтримки психічного здоров’я та профілактики професійного вигорання можна звернутися до психіатра медичного центру «ОН Клінік Дніпро», консультація якого особливо необхідна при погіршенні психоемоційного стану. При загостренні симптомів і труднощах з виходом з дому також можна звернутися за онлайн-консультацію психіатра медичного центру «ОН Клінік». Психіатр зможе своєчасно діагностувати депресію і скласти терапевтичний план, який може включати корекцію способу життя, прийом медикаментів і психотерапію.