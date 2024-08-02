Факти ICTV тримають світ: найцікавіші та найсвіжіші новини – на відстані одного дотику до екрану

Команда Фактів ICTV безупинно працює, щоб навіть в умовах відключень світла українці мали доступ до актуальних та перевірених новин.

Щоб нагадати нашій аудиторії основні принципи роботи Фактів ICTV, а також мультиплатформенність наших новин, в ефірі ТБ та на діджитал майданчиках стартувала масштабна рекламна кампанія «Факти тримають світ». Обличчями кампанії стали ведучі Фактів ICTV та національного телемарафону «Єдині новини» — Юлія Сеник, Петро Дем’янчук, Олена Фроляк, Анастасія Мазур, Андрій Ковальський, Оксана Гутцайт, а також наші глядачі, які теж стали героями рекламних відео.