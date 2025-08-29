Документальный фильм Ти чуєш мене, друже?: смотреть онлайн

Смотрите документальный фильм Ти чуєш мене, друже? на сайте ICTV о работе боевых медиков.

Ежедневно на фронте каждый военный рискует своей жизнью. Однако едва ли не самую важную работу выполняют боевые медики, которые борются за каждого раненого. Они посвятили свою жизнь спасению других и платят за это высокую цену.

Документальный фильм Ти чуєш мене, друже? покажет, в каких условиях приходится работать военным медикам. Чтобы выразить им свою благодарность, украинско-шведская благотворительная организация Repower организовала ретрит за границей. Там боевые медики смогли восстановиться, отдохнуть и получить психологическую поддержку. Как такая инициатива повлияла на военных? Смотрите документальный фильм Ти чуєш мене, друже? на сайте ICTV.

