Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Документальный фильм Ти чуєш мене, друже?: смотреть онлайн / 29.08.2025 14:15
29.08.2025 14:15
Поделиться

Документальный фильм Ти чуєш мене, друже?: смотреть онлайн

Документальный фильм Ти чуєш мене, друже?: смотреть онлайн

Смотрите документальный фильм Ти чуєш мене, друже? на сайте ICTV о работе боевых медиков.

Ежедневно на фронте каждый военный рискует своей жизнью. Однако едва ли не самую важную работу выполняют боевые медики, которые борются за каждого раненого. Они посвятили свою жизнь спасению других и платят за это высокую цену.

Документальный фильм Ти чуєш мене, друже? покажет, в каких условиях приходится работать военным медикам. Чтобы выразить им свою благодарность, украинско-шведская благотворительная организация Repower организовала ретрит за границей. Там боевые медики смогли восстановиться, отдохнуть и получить психологическую поддержку. Как такая инициатива повлияла на военных? Смотрите документальный фильм Ти чуєш мене, друже? на сайте ICTV.

Документальный фильм Захисники неба

29.08.2025 14:15

Топ-видео

58:20
47:28
00:34
00:30
Показать еще

Горячие материалы

Ворожі ракети серйозно пошкодили відому локацію серіалу «Розтин покаже»

Всесвітньо відомий режисер, садівниця, податковий інспектор: Хто вони, легендарні переможці шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Громадянська оборона святкує 11 років в ефірі: 5 вражаючих фактів про програму

«Вона запізнилася на три години, квіти куплені їй зівʼяли, але я дочекався»: історія кохання ведучого ICTV Андрія Ковальського з дружиною
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Троя Сейчас в эфире Кіборги 22:00 Державний Гімн України 00:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ