Актори «Дизель шоу» вирішили підтримати одеситів та гостей української столиці гумора у такий непростий час. 24, 25 та 26-го серпня артисти дадуть традиційні святкові концерти в Одесі і покажуть найкращі номери літньої програми. Лейтмотив цього виступу – «росіяни відгребуть!»

“Чи боязко їхати до Одеси? Так! – відверто каже Євген Гашенко. – Але одеситам там іще страшніше. І три вечора справжнього гумору їм точно підуть на користь. Усе, що відбувається в Одесі – то наш спільний біль. А так, ми виступали і в Миколаєві під кононадою, і в Дніпрі в день прильоту по лікарні. Такі зараз часи”.

В Одесу колектив «Дизель шоу» вирушив одразу після запису телевізійних концертів у Києві. Три дні поспіль глядачам МЦКМ «Жовтневий» показували нову програму найкращого гумористичного шоу країни.

“Наш гумор завжди актуальний, на яку б тему він не був. Автори завжди намагаються бути гостросоціальними та жартувати про те, що нас оточує і є близьким для глядача – розповідає актор Євген Сморигін.

– Цього разу вони написали для нас міні-виставу на тему нововведення «УКРЗАЛІЗНИЦІ» — жіночого вагону. Дуже класні образи в усіх наших акторів та ще й наших друзів довелось запрошувати. А мені дісталась зовсім нова бабця – такої в «Дизель шоу» ще не було. Радий, що глядачі її зустріли дуже тепло.

Номер, дійсно, настільки сподобався публіці, що «дизеля» показували його усі три дні. Постарались тут і постановники шоу – на сцену вивезли справжній фрагмент вагону.







День Незалежності актори «Дизель Шоу» зустрічають на сцені / 4 фотографии

А ще в серпневих концертах підняли багато цікавих тем – вагнерівці в Білорусі, двійники для картопляного фюрера, покарання блогерів, що знімають роботу ППО, дачні закупки, трикутники кохання, папаньки, що зустрічають дітей з літнього табору, тощо. Не обійшлось без чергової сторінки з життя народної пари Галя і Коля у виконанні Юлії Мотрук та народного артиста України Назара Задніпровського.









День Незалежності актори «Дизель Шоу» зустрічають на сцені / 5 фотографий

— Наша пара, як то кажуть, пішла в народ. Цього разу у сімʼї новий конфлікт – вони роблять закрутки. – інтригує народна артистка «Дизель шоу» Юлія Мотрук. – Галя хоче закрутити усе, що виросло у них і у мами, а Коля вже замахався по самі помідори. До речі, на сцені усе справжнє – ми реально переробляли овочі, а глядачі реально відчули атмосферу цієї домашньої кухні, яку Галя перетворила на міні-консервний завод.

Кілька цікавих образів втілила на сцені серпневих концертів улюблениця публіки Вікторія Булітко.

— Дійсно, цього разу було доволі цікаво і складно одночасно. То ти молода письменниця еротичних романів, то досвідчена жінка, що залишає чоловіка на догляд коханки, то граєш в парі, яка послідувала за трендом і купила заміський будинок.

Але найцікавішим та найвідповідальнішим одночасно став номер зі справжнім собакою. Величезний волохатий, страшний, але дуже милий одночасно. Номер дуже сподобався глядачам, але навряд чи вони здогадуються, яких це вартувало нам зусиль.

Дісталось від «Дизеля» і воєнкомам, що беруть хабарі, і чиновникам, що крадуть гроші з оснащення бомбосховищ, і навіть батюшкам московського патріархату. Але найбільше жартів і прокльонів прозвучало в бік ворога.

— Мені сподобався номер «Месник у човні» про дуже сміливих українців, які на простенькому човні протистоять усьому Чорноморському флоту ворога, — ділиться враженнями художній керівник шоу Єгор Крутоголов. – Фінал у цього номера просто бомбовий! Сподіваюсь, і цього разу ми трохи навангуємо і усе збудеться! Обовʼязково дивіться премʼєру 1-го вересня.

1 вересня стартує новий сезон «Дизель шоу» — на телеканалі ICTV 2, а також на каналах студії в YouTube та FaceBook.