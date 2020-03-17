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Главная / Заява медіагрупи StarLightMedia і Громадської Наглядової Ради національного телепроекту «Нові лідери» про призупинення виробництва третього сезону / 17.03.2020 15:35
17.03.2020 15:35
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Заява медіагрупи StarLightMedia і Громадської Наглядової Ради національного телепроекту «Нові лідери» про призупинення виробництва третього сезону


У зв’язку зі всесвітньою епідемією COVID-19, а також із економічною кризою, що поширюється, повідомляємо, що змушені призупинити третій сезон проекту «Нові лідери» на невизначений термін.

1 березня 2020 року за підтримки багатьох суспільних діячів і організацій після дискусій про актуальність проекту, підтвердивши один одному відданість ідеї безупинних зусиль у пошуку Нових Лідерів, у безперервності промоції освіченості і відповідальності, ми відкрили Третій сезон програми. Ми розпочали рекламну кампанію, звірили з партнерами очікування побачити сотні, а може, й тисячі  якісних проектів і лідерів. Вже у перший день ми побачили зареєстрованих до участі героїв – на програму без сумніву чекають ті, хто вірить у зміни, у поступ, і готові заради цього до роботи.

Команда проекту дякує учасникам і виборцям, які зареєструвалися на сайті, а також усім, хто долучився до інформаційної кампанії, закликаючи достойних людей ставати Новими Лідерами.

Ми сильніші за обставини, але лідерство, в першу чергу, означає усвідомлення всіх ризиків для команди і оточуючих, а також ухвалення складних рішень і відповідальність за них з точки зору доцільності та безпеки. Виробництво проекту передбачає організаційні виклики процесу підготовки та зйомок, а ми не хочемо нікого наражати на зайву небезпеку і будемо дотримуватися карантину.

Надзвичайна ситуація, яка склалася зараз в Україні і світі – серйозне випробування для всіх нас. Саме в такі скрутні часи кожен має усвідомити власну відповідальність і робити все від нього залежне, аби допомогти здолати кризу. Сьогодні кожен із нас має стати лідером у щоденному житті, яке підготувало чимало викликів.

Команда проекту «Нові лідери» закликає не піддаватися паніці, берегти себе і своїх близьких. Виконувати усі рекомендації, покликані убезпечити наших громадян – найперша з яких – соціальна самоізоляція, припинення усіх активностей за межами дому, від яких можна відмовитись. Ми свідомі того, що не можемо закликати, не підтверджуючи заклики власними рішеннями і прикладом.

Адже саме МИ ТВОРИМО власне МАЙБУТНЄ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: StarLightMedia, Коронавірус, Нові лідери
17.03.2020 15:35



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