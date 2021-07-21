Заява ICTV щодо повідомлення омбудсмена про порушення мовного закону

Декларуючи підтримку роботі мовного омбудсмена для захисту і популяризації української мови, ми б просили доручати відповідним службам робити попередню перевірку заяв з тим, щоб уникати введення в оману як медіа, які часто, на жаль, не перевіряють озвучені твердження, так і громадськість, яка отримує інформацію, сподіваючись, що вона перевірена як органом, який її оприлюднює, так і ЗМІ, які її розповсюджують.

Стосовно оприлюдненої мовним омбудсменом і ЗМІ інформації щодо телеканалу ICTV, просимо звернути увагу, що програма ”На трьох” (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років, не є серіалом, що очевидно для всіх хто хоч раз її дивився – вона складається з окремих гумористичних епізодів, які за роки трансляції програми складаються для окремих випусків з різних випусків попередніх років, при чому редактори самостійно в кожному випадку вирішують набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів. А закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, як відомо, не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби.

На жаль, ми теж прикро вражені нашим технічним збоєм, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу “Таємні двері”. Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому.

Наразі в ефірі ICTV немає жодного серіалу, не перекладеного українською, зокрема як на вихідних (а саме такий заголовок обрало більшість медіа, які надрукували чи озвучили повідомлення після звіту мовного омбудсмена), ні у будні. Ми будемо вдячні, якщо омбудсмен знайде можливість вибачитись за розповсюдження неперевіреної інформації про порушення і дати доручення відповідним службам перевіряти, уточнювати інфоромацію перед тим, як її оприлюднювати.

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