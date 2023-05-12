Із розвитком інтернет-технологій у світі грального бізнесу з’явилися онлайн казино. Їх поява ознаменувала нову віху в історії гемблінгу. На жаль, разом зі звичайними гравцям до онлайну перекочували і люди із залежністю від азартних ігор.

Про те, як віртуальні заклади допомагають побороти лудоманію, – далі у цьому матеріалі.

Онлайн казино та правила відповідальної гри

У кожної гемблінг-платформи є розділ відповідальної гри, де описані правила, яких слід дотримуватися. Серед них варто виділити декілька основних та найважливіших тверджень:

Вміти вчасно зупинитись – під впливом поганого настрою людина може програти ще більше коштів, сподіваючись відігратися. Саме тому у випадку частих програшів важливо негайно припинити гру.

– під впливом поганого настрою людина може програти ще більше коштів, сподіваючись відігратися. Саме тому у випадку частих програшів важливо негайно припинити гру. Не грати в борг чи на останні гроші – один з найважливіших аспектів гри в казино онлайн. Ні в якому разі не можна витрачати останні кошти зі своїх заощаджень чи позичати їх, або брати в кредит для поповнення депозиту. Це може призвести до банкрутства або боргової ями.

– один з найважливіших аспектів гри в казино онлайн. Ні в якому разі не можна витрачати останні кошти зі своїх заощаджень чи позичати їх, або брати в кредит для поповнення депозиту. Це може призвести до банкрутства або боргової ями. Не намагатись розбагатіти чи заробити грошей – гемблінг, перш за все, є розвагою, а не способом заробітку. Сподівання швидко розбагатіти можуть призвести до розчарувань, які лише зіпсують задоволення від гри.

Дотримуючись цих правил, гемблер майже гарантовано не втрапить у халепу та зможе отримати весь спектр позитивних емоцій від гри. Проте, якщо людина не може самостійно впоратись із тяжінням до азарту й притримуватись вищеперерахованих правил, слід негайно звертатися до спеціалістів.

Як казино онлайн допомагають побороти лудоманію?

Гемблінгові платформи розуміють важливість відповідальної гри та сприяють створенню хорошої атмосфери всередині ком’юніті. Є також певні інструменти, завдяки яким майданчики допомагають державним органам і самим гравцям побороти лудоманію.

Якщо говорити про Україну, то тут гральний бізнес працює легально, а це обумовлює створення спеціального реєстру з особами, які не допускаються до гри у будь-яких ліцензійних гральних закладах як в онлайні, так і офлайн. Майданчики, які входять до списку топ онлайн казино, зацікавлені у здоровій екосистемі, тому забороняють лудоманам створювати облікові записи на своїх платформах.

Майже у всіх віртуальних казино є опція самообмеження, яка доступна в налаштуваннях облікового запису. Ця функція також є доволі ефективним інструментом для боротьби із гральною залежністю. Найчастіше мінімальний термін самообмеження становить півроку. Проте цей строк можна продовжити назавжди.

За матеріалами cardmates.ua