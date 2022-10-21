Юлія Зорій і Тарас Тополя озвучили героїв голлівудського фільму: як пройшов допрем’єрний показ

У Києві відбувся допрем’єрний показ сімейної комедії «Мій домашній крокодил». До останнього організатори заходу не знали, чи зможуть показати фільм через загрозу повітряних атак ворога. На щастя, відбій повітряної тривоги оголосили за дві години до початку показу і вдалося зібрати перших глядачів премʼєри, а ще – поговорити з зірками дубляжу сімейного фільму.

На показ прийшли фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя і українська телеведуча Юлія Зорій, які озвучили ролі у новій стрічці.

Голосом українського виконавця співатиме головний персонаж – крокодил Ліл. Ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV Юлія Зорій перевтілилася у харизматичну місіс Прімм.

Про що фільм?

Крокодил на ім’я Ліл живе в Нью-Йорку, обожнює співати і намагається жити серед людей. Згодом Ліл зустрічає родину місіс Прімм, яка щойно оселилися в його будинку і зовсім не очікувала такого сусідства. Так починається нова мандрівка, сповнена пригод, гумору, незабутніх хітів та справжньої дружби.

Це мій перший досвід, і мені пощастило, що він був саме співочим

— розповів Тарас Тополя.

Вперше дублювала роль у фільмі і українська телеведуча Юлія Зорій. Напередодні Юлія брала уроки дубляжу, щоб професійно впоратися з роллю.

Давно мріяла цьому повчитись, але все відкладала. І хто міг подумати, що це станеться саме зараз. Навчання допомагали мені відволіктися і переключитися від новин про війну, від роботи, психологічних консультації, волонтерства. Це давало мені сили і я могла перезавантажуватися. Бо насправді це був новий цікавий для мене досвід, хоч і складний. Зізнаюся, думала, це буде для мене набагато простіше

– розповіла зірка.

Побачити сімейну комедію в кінотеатрах українські глядачі зможуть з 27 жовтня.