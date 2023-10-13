Відеокурс від Veteran Hub: як стати дружньою для ветеранів компанією

Команда Veteran Hub запустила відеокурс для компаній, які хочуть бути дружніми для ветеранів та ветеранок. Він містить 6 відео з історіями захисників, які повертаються до цивільної роботи, та українських компаній, які вже впроваджують зміни та дружні до ветеранів практики. Переглянути відеокурс можна на сайті організації за посиланням: praktyka.veteranhub.com.ua
Два роки тому в межах Програми реінтеграції ветеранів команда Veteran Hub запустила проєкт «HR Praktyka» та створила гайд з порадами для компаній, які хочуть бути дружніми до ветеранів. Згодом команда почала особисто підтримувати працедавців, а тепер ви можете пройти відеокурс і почати творити зміни у своїй команді.
У ньому ви почуєте історії ветеранів, які повертаються до цивільної роботи після служби: про досвід та потреби на робочому місці, важливу підтримку від працедавців, вибудову стосунків в колективі та тонкощі комунікації. А компанії — поділяться власним досвідом розбудови ветеранських програм. Курс безоплатний та у вільному доступі на сайті організації.
Що ви дізнаєтесь на курсі?
Цей відеокурс допоможе адаптувати внутрішні політики до роботи з ветеранами, турбуватися про захисників/иць на робочому місці та об’єднувати в командах людей з різним досвідом війни. Курс триває приблизно 80 хвилин та замінить персональну консультацію від Veteran Hub й допоможе впроваджувати зміни в компанії самостійно.
Переходьте на сайт, проходьте навчання та дізнавайтесь:
- Який шлях зазвичай проходять ветерани, коли шукають цивільну роботу
- Як роботодавцям комунікувати з ветеранами та підтримати воїнів та їхніх близьких
- Як підтримка й прийняття компанії й колег може допомогти в адаптації
- Як готувати колектив до повернення ветеранів
- Які є юридичні тонкощі у працевлаштування ветеранів та ветеранок
- Як організувати перекваліфікацію працівників, які не можуть продовжувати роботу на попередній посаді
Для кого створений відеокурс «Практика»?
Відеокурс буде корисним організаціям та компаніям, які хотіли б наймати або вже співпрацюють із ветеранами та ветеранками. Він знадобиться усім співробітникам, які залучені до відбору, онбордингу та супроводу нових колег:
- HR-фахівцям всіх рівнів і напрямів
- Менеджерам команд та власникам бізнесів
- Рекрутерам, сорсерам та people partner
- Кар’єрним консультантам
- Працівникам НГО та державних установ
- Фахівцям компаній, що працюють з пільгами та мотивацією
«Вже зараз українські компанії зустрічають в командах захисників/иць, які повернулись з війни або чекають на тих, хто досі у війську. І часто перед ними постають нові виклики та запитання, на які досі бракує відповідей. Як працювати з новим досвідом в команді? Які інструменти використовувати? Як спланувати процеси адаптації та говорити про військовий досвід?
У цьому відеокурсі ми спробували зібрати наш досвід взаємодії з ветеранами та бізнесом. Ми не створили точний алгоритм та покроковий механізм, а дали слово безпосередньо тим, хто повертається до цивільної роботи — ветеранам з різним досвідом до війни та після. Адже компаніям важливо чути їх не через посередників», — коментує Ірина Галузінська, керівниця проєкту Praktyka у Veteran Hub.
Також відеокурс доповнює серія статей про рекрутинг і онбординг дружніх до ветеранів компаній. Читайте поради, які допоможуть зустріти ветеранів/ок у командах та підтримати їх: https://praktyka.veteranhub.com.ua/articles
Проєкт став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст проєкту є виключною відповідальністю Veteran Hub і не обов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.
Veteran Hub заснований у Києві у 2018 році як простір для підтримки ветеранів АТО/ООС.
Відео курсу «Практика»
|Досвід ветерана
|Досвід компанії
|Поради від юриста
|Повернення до цивільної роботи після поранення та адаптація до змін
|Створення ветеранської політики у бізнесі
|Юридичні тонкощі найму ветеранів та ветеранок