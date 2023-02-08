8 лютого в Києві Veteran Hub відкриє оновлений простір, де ветерани та ветеранки, захисники та захисниці, їхні рідні та близькі зможуть централізовано отримати безкоштовні послуги, а також підтримку в інтеграції у цивільне життя. Команда Veteran Hub презентує роботу різних напрямів, розповість про поточний статус мережі й плани на майбутнє та проведе панельну дискусію щодо стану сфери ветеранських справ і потреб ветеранів та їхніх близьких.

Перший Veteran Hub у Києві відчинив свої двері у 2018 році як платформа для співпраці громадських організацій, які працюють у сфері ветеранських справ. Veteran Hub — це спільний проєкт Фонду Олени Пінчук, Фонду Віктора Пінчука та громадської організації «Побратими», створений задля централізованого надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким, а також підтримки процесу їх інтеграції в цивільне життя.







Veteran Hub відкриває оновлений простір у Києві / 4 фотографии

За чотири роки існування в його стінах побували понад 30 000 відвідувачів, 15 000+ ветеранів і їхніх родичів отримали фахові послуги, відбулися понад 1500 подій.

Попередній простір був розташований на 20-ому поверсі стратегічного об’єкту, куди з початком повномасштабного вторгнення суттєво ускладнився вхід. В безпекових цілях ми вирішили переїхати в новий простір, де є швидкий доступ до укриття і транспортного сполучення.

Після вимушеної перерви в 11 місяців оновлений Veteran Hub Київ повертається, щоб бути поруч з ветеранами та близькими захисників і захисниць. У новому просторі на Подолі вони знову зможуть отримати юридичні консультації, психологічну та кар’єрну підтримку, відвідати цікаві події та просто побути серед своїх.



«Після початку повномасштабного вторгнення робота Ветеран Хабу стала ще актуальнішою. Наші попередні роки досвіду, розробки стандартів та надання послуг ветеранам і ветеранкам дають змогу нині бути впевненими, що ми можемо якісно підтримувати військових та їхні родини.

Ми вважаємо, що саме зараз безпечні простори для них є актуальними й потрібними та будемо щасливі знову в повну силу надавати послуги та служити тим, хто служить нам»

— коментує голова правління Veteran Hub Івона Костина.

«Коли у 2018 ми відкривали перший в Україні простір для ветеранів – ми знали, що захисники і захисниці потребуватимуть підтримки і допомоги. Запитів ще тоді було багато. Але зрозуміло, що з початком повномасштабної російської агресії необхідність підтримувати наших ветеранів набагато більша. Ми не маємо права зупинятися.

Ми маємо допомагати і тим, хто захищає нашу країну на війні, і тим, хто чекає на захисників вдома. Тому ми і далі надаватимемо їм всебічну допомогу. Тепер – у більш зручному і більш захищеному місці», — додала Олена Пінчук.

«Україна б’ється за право бути. Кожен сьогодні віддає Батьківщині те, що має, і те, що вміє. Але ніхто не може віддати їй більше, ніж ті найкращі з нас, хто кожної миті ризикує на фронті своїм життям.

Підтримувати ветеранів для нас – не стільки обов’язок, скільки честь і потреба. Хлопці, дівчата, на вас тут чекають. Просто повертайтеся живими», — додав Віктор Пінчук.