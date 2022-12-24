Ведучі ICTV розповіли, коли святкуватимуть Різдво

25 грудня або 7 січня: коли відзначати Різдво Христове? Більшість православних церков світу святкує Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем. І рішення про перехід на святкування за такою традицією виникло і в Україні. Напередодні свята ведучі розповіли спеціально для Фактів ICTV, чи підтримують ідею з переходом на новий календар і коли святкуватимуть Різдво цьогоріч.

Вʼячеслав Цимбалюк

“Я лояльно ставлюся до нового календаря, хоч розумію, що найближчим часом буде переважати варіант, коли ми просто святкуватимемо усі дати двічі. Насправді, це нічого не змінює, адже свято все одно буде – змінюється просто дата. Спочатку буде, як у нас зі Старим і Новим роком. Мене в дитинстві дуже дивувало, чому два свята – з 31 на 1 і ще й з 13 на 14. Мені пояснювали про старий стиль, хоча складно було це прийняти. Потім я виріс і прочитав, що старий Новий рік – це свято, яке було до Революції. І мене дивувало, чого люди святкують те, що вже 60 років як минуло. Тому, як показує практика, перехід може тривати довго. Але зараз українці вже стали мобільніші, і усі новації охотніше сприймають”.

Петро Демʼянчук

“Я вже другий рік поспіль святкую Різдво 25-го. У цьому є логіка, адже піст починається у листопаді і має завершитися до святкувань. Ми ж постимось, потім пʼємо 31 грудня, запиваємо 1 січня, 2-го трохи відходимо від застіль, ще 2 дні відпочиваємо, і аж потім настає Різдво. Так ми порушуємо церковні канони. І якщо людина хоче сповідатися, не зможе. Тому перехід виправданий”.

Оксана Гутцайт

“Ідею з новим календарем повністю підтримую. По-перше, Україна – це Європа (і територіально, і ментально), а вся Європа святкує 25 грудня. По-друге, Новий рік у нас чомусь за новим стилем, а Різдво було за старим – чому так? Новий рік рахується від Різдва Христового, а ми якось дивно святкуємо спочатку Новий рік, а вже потім Різдво”.

Вадим Карпʼяк

“Я за те, щоб Україна переходила на григоріанський календар, бо треба синхронізуватися зі світом. Не кажу, що це легко – відмовитися від минулих традицій святкування. Очевидно, що це непросто, адже звичка – страшна сила. До всього ж, магія свят як правило закладається в дитинстві. І мені дійсно складно уявити Різдво перед Новим роком, бо усе моє свідоме дитинство свята проходили у зворотному порядку. Але я тепер докладаю зусиль, щоб для моїх дітей свято і весь святковий антураж починався від Миколая.

Цьогоріч немає можливості відзначити Різдво 25-го у родинному колі, бо мої діти і дружина за кордоном. Ми побачимося аж під Новий рік. Але все ж планую, що у новому році ми будемо переходити на нову дату”.

Юлія Зорій

“У нашій сім’ї Різдво Христове ми зазвичай сімʼєю відзначали 7 січня. Не знаю, як буде цьогоріч і чи зможемо ми усі зібратися, як раніше, але зараз, я дуже чітко відчуваю внутрішнє бажання і потребу повернення до європейської традиції відзначення Різдва 25 грудня, як це роблять в країнах, де живуть не лише католики, а й православні (Греція, Болгарія, Румунія, Албанія)”.