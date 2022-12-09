together-is-better
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Укр
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
together-is-better Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards / 09.12.2022 16:56
09.12.2022 16:56
Поделиться

Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards

Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards

8 грудня, у Нью-Йорку відбулося нагородження найпрестижнішої світової премії у сфері маркетингу та дизайну — Promax Awards: Global Excellence 2022. Золото та дві срібні нагороди отримав Starlight Creative — маркетингова команда Starlight Media.

Золото в номінації “Best external marketing or sizzle” та срібло за кращий дизайн заходу “Best event production design” медіагрупа отримала за День партнера, який Група проводила у 2021 році. Над реалізацією проєкту працювала велика творча маркетингова команда каналів Starlight Media у партнерстві зі Starlight Production. 

Захід для рекламодавців та партнерів групи безпечно зібрав понад 1000 людей,  щоб з силою креативу, дизайну та найяскравіших роликів переконати — Разом можливо все! Дизайн сцени, що отримав визнання міжнародного жюрі, переносив вулиці наших міст у закритий зал як нагадування — світло в кожному українському вікні — це світло Starlight. 

Олена Мартинова, маркетинг-диреторка Starlight Media:

“Ця нагорода — ще раз підтверджує бажання і здатність Starlight Media створювати для наших партнерів кращі рішення, навіть за непростих обставин. Так,  День партнера у 2021 році ми готували в час пандемії й винайшли безпечний та креативний спосіб зробити цей захід по-справжньому подієвим. Наші партнери в країні та за її межами знають на практиці, що і в час війни у нас по-справжньому український підхід — ми не зупиняємось і тільки розширюємо наші креативні кордони. Цей Promax для нас особливий — він наша можливість ще раз, з гордістю заявити про силу українського таланту всьому світу”. 

Друге срібло команда маркетингу Starlight Media отримала за проморолик для зовнішнього замовника — OllTV. Наразі Starlight Creative продовжує активну роботу як з замовниками в Україні, так і з міжнародними партнерами у Європі та Америці. 

Теги: Promax Awards, StarLight Media, Олена Мартинова
09.12.2022 16:56

Топ-видео

00:55
00:35
00:29
00:30
Показать еще

Горячие материалы

Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards

Сіндєєва «в доміке». Про що говорить скандал навколо телеканалу Дождь

Starlight Media стала медіапартнером мистецького проєкту «Світ Сковороди»

На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Сейчас в эфире Інформаційний марафон «Єдині новини» 03:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 06:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ