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Главная / «Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Звягелі / 02.08.2024 11:17
02.08.2024 11:17
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«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Звягелі

«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Звягелі

10 серпня в місті Звягель Житомирської обл., відбудеться шостий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею стане Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену. Амбасадор спортивних змагань – Олександр Швачка, військовий, ветеран та новий ведучий програми «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2.

Змагання організує Федерація стронгмену України за сприяння народного депутата України від фракції «Слуга Народу» Арсенія Пушкаренка, Звягільської міської ради та за підтримки благодійного фонду BGV.

Генеральний інформаційний партнер заходу – телеканал ICTV2, інформаційні партнери – радіо Армія FM, телеканал СК1 та портал Novograd.City.

Щоб взяти учать у заході, необхідно зареєструватися: bit.ly/3zJLwPn

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання вперше відбулися в 2023 році та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки депутатів партії «Слуга Народу» та меценатів. У жовтні 2023 року на міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe в Мадриді ветерани, учасники першого всеукраїнського туру змагань, встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмену, протягнувши за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон на 20 метрів за 30,69 секунди.

02.08.2024 11:17

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