3 грудня 2022 року виповнилось 300 років від дня народження

Григорія Сковороди

З нагоди ювілею медіагрупа України Starlight Media стала медіапартнером мистецького проєкту «Світ Сковороди», створеного Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти, комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром «Український Дім».

У рамках партнерства групою Starlight Media був створений ефірний анімаційний ролик, що транслюється у національному марафоні «Єдині новини», а також події виставки активно підтримуються на діджитал-ресурсах медіагрупи.

Starlight Media від початку повномасштабного вторгнення працює заради захисту інформаційної безпеки країни та емоційної підтримки суспільства. Медіагрупа є лідером у створенні та дистрибуції українського креативного продукту, новинних та суспільно-важливих програм.

«Григорій Сковорода закликав нас «пізнати себе». Цей історичний момент – унікальна можливість для нас як громадян та людей дізнатись більше про великих постатей українського минулого, дослухатись до їхніх думок, що можуть допомогти нам у формуванні майбутнього. Тому ми з особливою гордістю підтримуємо проєкт, присячений 300-річчю від дня народження нашого видатного філософа та письменника. Через століття ми бачимо натхненну актуальність в його словах, реалізуємо в дії його поклик до свободи та боротьби за неї»

– коментує СЕО Starlight Mediа Олександр Богуцький.

Ефірний анімаційний ролик від Starlight Media можна переглянути та завантажити за посиланням.

Керівник та засновник комунікаційної агенції Postmen Ярослав Ведмідь:

«Мистецький проєкт «Світ Сковороди» – виставка національного рівня і має важливе значення у підтримці українського культурного спадку, особливо у час війни. Тому для максимального та ефективного поширення події були залучені надійні партнери, з якими ми маємо тісні та дружні взаємостосунки. Ми раді, що до підтримки виставки долучився найбільший медіахолдинг України Starlight Media. Ця співпраця посилить проєкт у частині промо, що залучить більшу аудиторію до пізнання світу Сковороди».

До 11 грудня 2022 року виставковий проєкт відкритий для всіх охочих. За перші два дні роботи виставки її вже відвідали близько 3 тисяч людей, як українців, так і гостей з-за кордону! Вони одними з перших змогли побачити виставкову експозицію, спробувати себе у створенні байок-коміксів, пройти інтерактивні тести та VR-тур Сковородинівкою до та після російського вторгнення.

Протягом усієї виставки проходять унікальні мистецькі події: інтелектуальні дискусії з літературознавцями, музикознавцями, істориками, філософами, музикантами, кураторські екскурсії, музичні виступи та майстер-клас зі створення коміксів. З детальним розкладом мистецьких подій у рамках виставки можна ознайомитись на сайті.

Запрошуємо вас разом поринути у світ Сковороди!

Слідкуйте за подією на офіційних сторінках:

сторінка виставки

сайт

Просимо звернути увагу, що під час проведення культурних подій діють усі заходи безпеки. Під час повітряної тривоги відвідувачі виставки можуть спуститись у підвальне приміщення «Українського Дому» або скористатися найближчим бомбосховищем за його межами.