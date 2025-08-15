Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей у River Mall / 15.08.2025 11:57
15.08.2025 11:57
Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей у River Mall

12 серпня у кінотеатрі «Планета Кіно» в River Mall відбулася гучна прем’єра очікуваного бойовика «Ніхто 2». Подія стала справжнім кінематографічним святом, зібравши інфлюенсерів, медіа та поціновувачів драйвового кіно. Медійний партнер показу — телеканал ICTV2.

Першими побачити продовження культового екшена змогли інфлюенсери, серед яких актор Іван Блідар, модель Тетяна Брик, співачка Smiska, фронтмен гурту «Скажи щось погане», переможниця майстер шеф Ненсі Топко та акторка Влада Дедкова. 

Більше фото за посиланням.

Прем’єра пройшла за підтримки медіапартнерів: ICTV2, Insider, Про шо кіно, The Mango та Autoradio.

Партнером події виступив Avalon.

Фільм «Ніхто 2» — це ще більше динаміки, гумору та запаморочливих бойових сцен, які вже встигли підкорити серця глядачів.

