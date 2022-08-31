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Главная / Елена Фроляк рассказала, почему переживает из-за переезда сына / 31.08.2022 14:04
31.08.2022 14:04
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Елена Фроляк рассказала, почему переживает из-за переезда сына

Елена Фроляк рассказала, почему переживает из-за переезда сына

Приходит время и дети принимают решение уехать от родителей. Часто отпустить детей во взрослую жизнь для родителей бывает сложно и новый этап в семейных отношениях вызывает немало переживаний. Беспокоится о предстоящем переезде и ведущая ICTV Елена Фроляк.

У шеф-редактора «Фактов» и ее мужа — Сергея Соловьева, главного оператора канала, двое уже взрослых детей. Старшая 24-летняя дочь Наталья успешно строит карьеру и волонтерит, а 17-летний сын Антон сейчас на этапе вступительной кампании. Дочь уже выбрала путь независимой жизни, поэтому совместными с родителями усилиями приобрела жилье, куда и переехала. Уже не за горами тот момент, когда и Антон тоже захочет быть максимально самостоятельным и покинет родительский дом.

Я понимаю, что нужно будет отпустить Антошу. Тем более, он парень. И мне кажется, чем раньше это произойдет, тем лучше будет и для него, и для нас, наверное. Но иногда я захожу к нему в комнату, – смотрю, а у него там… словом, атмосфера, как у парня – этакий творческий беспорядок…

И тут я ловлю себя на мысли: “Ленка, ну будет здесь чисто. Но когда он уйдет от нас жить отдельно, как же будет грустно без него! Поэтому лучше уж по комнате будут разбросаны штаны, а на его столе миллион каких-то предметов (которые бы я с удовольствием убрала, но он мне запрещает это делать), зато мы можем насладиться моментом пока он рядом с нами каждый день

– говорит ведущая марафона «Единые новости».

Елена признается, что когда наступит момент разъединения с сыном, она чрезвычайно по нему будет скучать. Потому что он, как и ее муж, отвечает в семье за ​​отличное настроение, ведь имеет крутое чувство юмора.

«Антоша — таков наш балагур и весельчак«, — улыбается Елена Фроляк.

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Теги: Олена Фроляк
31.08.2022 14:04

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