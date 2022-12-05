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Главная / На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам / 05.12.2022 18:41
05.12.2022 18:41
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На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам

На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам

Завдяки збору коштів від телеканалу ICTV волонтери передали саперам 45 комплектів для розмінування українських територій. Таку допомогу для піротехнічних підрозділів України канал зібрав разом з благодійною платформою dobro.ua та фондом «Соломʼянські котики» до святкування свого 30-річчя. Організували всеукраїнський збір у незвичному форматі – українці донатили з можливістю отримати подарунок від зірок телебачення. 

Замість святкування ювілею канал пропонував глядачам взяти участь у розіграші зіркових лотів. Розігрували квитки на концерт «Дизель Шоу», щасливу вишиванку Олександри Кучеренко, що принесла Міс Україна зустріч з майбутнім чоловіком, легендарні марки з підписом Стаса Боклана, онлайн-зустріч з ведучим шоу «Холостяк» Григорієм Решетніком. Підтримали аукціон також ведучі ICTV Олена Фроляк, Андрій Ковальський, Оксана Соколова, Костянтин Стогній, Оксана Гутцайт, і навіть Міністр оборони Олексій Резніков 

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На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам / 10 фотографий

За виручені кошти придбали 45 саперних комплектів, у кожному з яких зібрано всі необхідні інструменти для розмінування: заточені саперні лопатки, щупи, парахор, саперні кішки, щупи  тощо. БФ «Соломʼянські котики» передали допомогу саперам Державної служби транспорту, Національної поліції, ЗСУ та ДСНС. 

“Настав такий час, коли ми не можемо думати, що сьогодні допомагаємо армії, завтра – працюємо на відбудову, післязавтра – допомагаємо волонтерам, а потім – саперам. Треба все робити паралельно. Треба думати, що настане мир — а він точно настане! — і нам захочеться піти в ліс, далі, ніж йде дорога. А все це буде заміновано”, – коментує Олена Фроляк.  

Через війну з росією українська земля буквально нашпигована мінами. За оцінками Держслужби з надзвичайних ситуацій, 185 тис. кв. км усіяні залишками російських ракет і снарядів, які можуть здетонувати будь-якої миті. Така статистика ставить нас в один ряд із найбільш замінованими країнами світу. Щоб знешкодити міни нам знадобиться близько 10 років. Та разом ми зможемо зробити це набагато швидше!

Теги: ICTV, ведучі ICTV, війна в Україні, волонтери
05.12.2022 18:41

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На зібрані кошти з всеукраїнського аукціону від ICTV передали допомогу саперам

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