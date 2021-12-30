Leopolis Jazz Fest дарує трансляцію концерту на свята!

У понеділок, 3 січня, о 18:00 дивимося концерт видатного квартету Lee Ritenour and Dave Grusin feat. Melvin Lee Davis and Wes Ritenour у соц.мережах (YouTube, Facebook, Instagram) фестивалю.

Вже зараз можна поставити нагадування: https://youtu.be/DDZn2bdjmMU

Лі Рітенур почав свою кар’єру ще в 70-х роках і з того часу він один з провідних ф’южн та джаз-гітаристів. Він записав більш ніж 40 альбомів, багато з його композицій вже стали класикою сучасного джазу.

Не менш відомий американський композитор, аранжувальник, продюсер та піаніст Дейв Грусін. Він власник багатьох нагород, серед яких 10 премій Греммі та Оскар. Дейв Грусін відомий, як композитор, який написав музику до величезної кількості кінофільмів та телесеріалів.

Співробітництво гітариста Лі Рітенура та піаніста, композитора Дейва Грусіна має довгу історію. Ще в 1986 році вони отримали разом Греммі за альбом «Harlequin». На фестивалі у Львові вони виступили разом з басистом Мелвіном Лі Дейвісом та барабанщиком Весом Рітенуром.

Dave Grusin — рояль, клавішні

Lee Ritenour — гітари

Melvin Davis — бас

Wes Ritenour — барабани

Під час онлайн-трансляції у глядачів буде можливість виграти квитки на Leopolis Jazz Fest 2022. Вікторина відбудеться у коментарях до концерту у YouTube.

Онлайн-трансляція концерту відбудеться за підтримки Генеральних спонсорів:

Mastercard, Київстар, Borjomi.

Довідка:

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

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