Leopolis Jazz Fest 30 квітня святкує День джазу і запрошує приєднатися до трансляції концерту Майкл Абене та UA Big Band (США-Україна)

Міжнародний день джазу, трохи історії

Десять років тому, у 2011 році Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) офіційно визначила 30 квітня Міжнародним днем ​​джазу, щоб підкреслити його дипломатичну роль в об’єднанні людей у ​​всіх куточках земної кулі. Міжнародний день джазу очолюється генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле та легендарним джазовим піаністом та композитором Хербі Хенкоком, який виконує обов’язки посла ЮНЕСКО з питань міжкультурного діалогу, й приємно, що не одноразово відвідував Україну з концертами.

Я дуже радий, що виник Міжнародний день джазу, адже так багато виконавців з різних країн та жанрів мають зв’язок з джазом і зможуть вшанувати цю музику, яка мала на них глибокий вплив

– сказав в одному з інтерв’ю Хенкок. “Я сподіваюся, що цей день буде поширювати радість від спонтанної творчості, яка існує в цій музиці. За останні півстоліття джаз був голосом свободи для багатьох країн”, – додав він.

У грудні 2012 року Генеральна Асамблея ООН офіційно привітала рішення Генеральної конференції ЮНЕСКО й проголосити 30 квітня Міжнародним днем ​​джазу. ООН та ЮНЕСКО внесли Міжнародний день джазу у свої офіційні календарі.

Leopolis Jazz Fest приєднується до святкування

У 2021 році світ відзначатиме 10-ту річницю Міжнародного дня джазу (#JazzDay10!) Leopolis Jazz Fest приєднується до програми святкування і запрошує всіх меломанів і поціновувачів джазової музики провести вечір п’ятниці, 30 квітня в компанії відомого американського піаніста, аранжувальника Майкла Абене та біг-бенду українських музикантів.

Трансляція концерту відбудеться за підтримки Генеральних партнерів: Mastercard, Київстар, Borjomi.

Майкл Абене та UA Big Band (США-Україна)

У 2016 році до Львова завітав відомий піаніст, композитор, аранжувальник і педагог Майкл Абене і провів серію унікальних воркшопів для молодих українських музикантів.

Майкл Абене був музичним керівником та головним композитором / аранжувальником біг-бенду WDR Radio в Кельні (Німеччина) з 2004 по 2014 рік, одного з найкращих біг-бендів у Європі.







Leopolis Jazz Fest 30 квітня святкує День джазу і запрошує приєднатися до трансляції концерту Майкл Абене та UA Big Band (США-Україна) / 4 фотографии

Його аранжування грають виконавці у всьому світі, зокрема Ренді Брекер (Randy Brecker), Пакіто Д’Рівера (Paquito D’Rivera), Джо Ловано (Joe Lovano), Джон Скофілд (John Scofield), Патті Остін (Patti Austin), Майк Стерн (Mike Stern), Гері Бертон (Gary Burton), Дейв Лібман (Dave Liebman), Білл Еванс (Bill Evans), Курт Елінг (Kurt Elling), Едді Деніелс (Eddie Daniels), Том Харрелл (Tom Harrell).

Також Майкл Абене має вагому педагогічну кар’єру. З 2011 по 2018 рік Майкл був професором кафедри диригування ансамблем та доцентом композиції Інституту джазу KUG в Граці, Австрія. Він також працював заступником музичного директора BMI Jazz Composers Workshop і був доцентом кафедри джазової композиції в Манхеттенській музичній школі.

Воркшопи Майкла Абене відбулися на Alfa Jazz Fest у 2016-му та стали абсолютно новим форматом у програмі. Протягом усього фестивалю джазмен працював з українськими музикантами, проводив щоденні репетиції, розбирав з ними аранжування. Результатом цієї праці став виступ Майкла Абене та спеціально створеного UA Big Band. Концерт відбувся в рамках програми фестивалю на площі Ринок. На сцену разом з видатним музикантом вийшло понад 20 українських виконавців та бенд-лідер Денніс Аду, який допоміг у реалізації цього унікального проєкту.

30 квітня

Офіційні сторінки Leopolis Jazz Fest у YouTube, Facebook

20:00

Вступне слово артдиректора Leopolis Jazz Fest Олексія Когана.

20:15

Концерт Майкл Абене та UA Big Band (США-Україна)

(запис буде транслюватися лише один раз на офіційних каналах Leopolis Jazz Fest в YouTubе, Facebook, Instagram й не буде публікуватися в мережі).

Тож, ставимо нагадування у свій календар і святкуємо Міжнародний день джазу разом!

Лінк на трансляцію: https://youtu.be/24ZC6W2kf3c

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