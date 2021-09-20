Ведучий програми “Свобода слова” на ICTV Вадим Карп’як взяв участь у дискусії щодо гендерних стереотипів у межах HeForShe University Tour.

Такий глобальний майданчик дає можливість студентам українських вишів вільно дискутували про те, як часто вони стикаються з дискримінацією та що потрібно кожному робити, щоб усі мали рівні права.

Якось я дивився прес-конференцію одного із спікерів українського парламенту і рахував присутність там журналісток. Із 35 журналістів лише один був чоловік. Це парадоксально, адже ми дивимося на політику жіночими очима.

Подивіться на ведучих новин на телеканалах – це, як правило, будуть жінки. Чоловіків-ведучих дуже мало. Подивіться на брифінги Верховної Ради – як правило запитання формують жінки. Але, коли ми дивимося на політику, то там – абсолютна більшість чоловіки. Ми не замислюємося над тим, що політику визначають чоловіки, але розказують про це жінки. Це елементарний приклад дисбалансу, який ми не помічаємо, – розповів про свій досвід Вадим Карп’як.

У дискусії також взяли участь радниця посольства Швеції в Києві Марія Ліндгрен-Салтанова, активіст та голова America House у Львові Володимир Бєглов та віце-президент з управління талантами Intellias Роман Гапачило.







HeForShe Tour: Вадим Карп’як долучився до дискусії про гендерні стереотипи / 4 фотографии

У процесі обговорення студенти побачили новий навчальний фільм від руху HeForShe, у якому відомі українки та українці розповіли про власні зустрічі із стереотипами. З 1 жовтня кожен охочий зможе подивитися стрічку онлайн.

Глобальний HeForShe University Tour проходить у Чернівцях, Львові, Києві та Дніпрі.

HeForShe University Tour – це глобальний проєкт, який вже успішно відбувся в США, Великій Британії, Канаді та Франції. Його мета – донести до молоді, що стереотипи не мають вирішувати за них, що вони хочуть робити чи ким вони хочуть бути.

Більше інформації про проєкт на сайті: https://heforsheukraine.info/universitytour.

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