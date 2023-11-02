Вопрос о доверии казино относится к числу вечных, ведь люди играли в азартные игры на протяжении всей своей истории. И правильный ответ тоже давно известен — все зависит от конкретной компании и бизнес политики ее руководства. Игорный бизнес везде находится под пристальным контролем государства. Поэтому все казино можно разделить на две большие группы: лицензионные и нелегальные.

Если казино работает по лицензии, то его деятельность контролируется государственными органами. Поэтому здесь отсутствует риск обмана посетителей со стороны администрации. А вот в нелегальных казино игроки ничем не защищены. Причем в интернете этот фактор усиливается еще больше — заставить какой-то сомнительный веб-сайт вернуть свои деньги невозможно. И даже наличие лицензии где-нибудь на Кюрасао ничем не поможет — не подавать же судебный иск в этой карибской территории.

Поэтому игроки доверяют только лицензионным казино. Вкратце опишем, на чем основано это доверие.

Преимущества легальных казино

Если прочитать правила и условия любого онлайн-казино, то там все будет корректно и красиво. Однако стоит начать выигрывать на нелегальном сайте, как тут же начнутся проблемы с лимитами и выводом средств. На лицензионных ресурсах это невозможно, здесь все работает точно в соответствии с правилами и техническими условиями, комментирует специалист МЕТА – рейтинг казино Андрей Рубан. Это наглядно демонстрирует опыт игры в Favbet казино и на других легальных сайтах (Vbet, Космолот, Слотокинг и др.).

Эксперты игорной отрасли отмечают следующие преимущества лицензионных украинских казино.

Работа исключительно в законодательной плоскости: официальная регистрация, финансовое обеспечение и гарантии, выплата всех сборов, налогов, предоставление регулярной отчетности.

Абсолютная надежность для игроков, гарантия своевременных выплат, вывод средств на украинские карты.

Круглосуточный бесперебойный доступ, быстрая работа, отсутствие провисаний.

Полное соответствие всех условий работы казино, включая бонусы, лимиты, размер ставок и депозитов.

Использование только лицензионного оснащения, соответствие реальных параметров игровых автоматов их заявленным техническим характеристикам.

Возможность самоограничения пользователей, ведение реестра лудоманов.

Последний момент особенно важен для родных и близких игроков. Благодаря реестру игроманов обеспечивается эффективное ограничение доступа для людей с игровой зависимостью. Кроме того, легальные казино осуществляют обязательную верификацию пользователей, разъясняют посетителям положения ответственной игры. Важно понимать, что казино — развлечение, хобби, но не способ заработка.

Как обеспечивается надежность казино

Самые строгие правила не будут работать без эффективного контроля. Поэтому надежность украинских легальных казино обеспечивает государственная политика и деятельность регулятора. Игорные компании должны соответствовать ряду весьма жестких критериев:

обеспечить внушительный уставной капитал и банковские гарантии (совокупно — свыше 70 млн грн);

оперировать исключительно гривной;

своевременно выплачивать налоги, сборы, предоставлять отчетность;

работать через специально созданный украиноязычный сайт;

официально трудоустраивать сотрудников и пр.

Высокая стоимость лицензии, солидный размер уставного капитала и банковского обеспечения — это залог ответственного подхода казино к своим обязанностям.