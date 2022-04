Андрій Партика: «Реклама, як частина української економіки повинна відновлюватись і ми це зробимо найближчими тижнями»

Навіть під час війни важливо зберігати спілкування з своїм споживачем.Телебачення повертається. Реклама, як частина української економіки повинна відновлюватись і ми це зробимо найближчими тижнями.

Ми як лідери рекламного ринку, компанія Ocean Media Plus, разом із багатьма нашими партнерськими компаніями, такими як: Starlight Media, Brand Booster, OMD OM Group, Razom Group, Dentsu Ukraine, Star Up Plus, Publicis Groupe Ukraine, Group M Ukraine, Сиріус Медіа, Starlight Digital Sales, та іншими, з моєї ініціативи почали консультації по відновленню рекламної галузі, яка є невід’ємною частиною економіки України. Зараз ми взаємодіємо у форматі воркшопів. Працюємо разом не як окремі юридичні особи, а як галузь. Адже економіка країни повинна працювати.

Інформаційний фронт — це теж фронт, а рекламний ринок є важливою його підтримкою. Ми усі побачили, що необхідно боротись із російськими медіа, які постійно брешуть усьому світові. І чудовим прикладом єднання усієї індустрії задля спільної мети є марафон “Єдиних новин”, який для ефіру готують усі чотири в Україні медіагрупи. Він став уособленням інфоспротиву усього цивілізованого світу путінській пропаганді та військовій агресії РФ.

Та не менш важливими для людей є питання того, як їм пережити кризу, як нормалізувати своє життя, як бути ефективним у тилу, тож цю частину підтримки населення візьме на себе канал СТБ, який невдовзі відновить свій ефір.

Новий Канал почав мовити декілька тижнів назад у форматі кінопоказу, і за останніми даними панелі, які ми отримали за 23 березня 2022, був каналом номер 1 в Україні.

Також відновлюють ефір і телеканали ТЕТ і 2+2, що входять до групи 1+1 Медіа.

Телеканали ICTV та 1+1 будуть продовжувати трансляцію марафону новин, де не буде наразі комерційних проявів.

Загалом, з десяток телеканалів нам вдалося об’єднати в пакет, який будемо продавати простим способом, адже панель вимірювання теледивлення на поточний момент не працює. Відбулася велика міграція населення, близько 4 мільйонів українців виїхали за кордон і навряд чи вони зможуть купити українські товари, хоча я впевнений, що вони дивляться українське телебачення. Ще близько 6 мільйонів українців переїхали на інше місце проживання у середині країні, і наразі соціологи не здатні відобразити ці переміщення у своїх вимірюваннях, щоб панель була репрезентативною.

Тож ми повертаємось до єдиного можливого способу продажу реклами: поспотного, щоб максимально спростити переговорный процесс. А точніше пакетного розміщення спотів. Ціна одного виходу на ТБ — 1 тис. грн за спот, мінімально можлива угода на 500 виходів в ефір — за 500 тис грн. Про традиційні річні угоди зараз мова не йде. Працюємо, поки це можливо. Розміщення буде відбуватись рівномірно по усім каналам у пакеті, щоб забезпечувати рівномірне покриття і охоплення аудиторії. Ми будемо працювати з ринком на умовах повної передоплати та тільки з тими клієнтами, які на дату повернення в ефір закрили більшу частину своєї дебіторської заборгованості перед нами за довоєнний період. Відразу скажу, що вже десяток клієнтів бажають вийти у перші тижні відновлення реклами і коло цих клієнтів розширюється. Частина рекламодавців зараз знаходяться у пошуках нової креативної стратегії, а деякі планують виходити в ефір із традиційними повідомленнями. Звичайно, звідти треба буде забрати розважальні і веселі елементи, чи заново переозвучити матеріал. Наш партнер, група Starlight Media і їх департамент маркетингу погодились за досить помірні гроші займатись швидкою адапацією роликів чи підготовкою нових матеріалів до ефіру, за запитом наших клієнтів.

Окрім прямої ТВ-реклами, стануть можливими і спонсорські прояви на телебаченні. Агенція інтегрованих рішень Brand Booster, яка теж є партнером групи Starlight Media, так само як і ми, відновлює свою роботу і спілкування з клієнтами.

Мені відомо, що багато українських компаній зараз вірять у відновлення і необхідність комунікацій. В умовах що склались, коли повноцінно не працюють ні офіси сейлз-хаусів, ні рекламних агенцій, ні клієнтів, ми пропонуємо найпростіший спосіб стартувати на квітень-травень. Якщо відновлення буде відбуватись більш швидкими темпами, ніж ми плануємо, ми зможемо поступово повертатись до розширення точності планування і більшої деталізації послуг.

Люди дивляться телебачення, ми бачимо це по різним джерелам. Ще по даним старої панелі, яка майже не відображала міграції населення, ми бачили, що вплив телебачення був зменшений, адже на деяких окупованих територіях було зупинено мовлення. Але в той же час, відбулось і збільшення розповсюдження телебачення. Канали розкодовані на супутнику, стрімлять в інтернеті у прямому ефірі на сайтах та на ютубі, глядачі їх можуть дивитись навіть через ДІЮ, тож по суті люди можуть їх дивитись у будь якій точці планети. І нікого за несплату абонентського внеску не відмикають від ТБ, воно зараз доступно всім.

Тож ми вважаємо, що вплив ефіру величезний і запрошуємо усіх, кому потрібна комунікація, звертатись до нас у Ocean Media Plus. Це стосується клієнтів, з якими ми до цього часу працювали, і тих з ким не працювали раніше. Ми обнуляємо всю історію стосунків з рекламодавцями, яка була до війни на час військових дій. В нас відсутні вимоги річного бюджету чи місячного бюджету, є мінімальний поріг входу в ефір — і це 500 тис грн. За цю суму клієнти отримають 500 виходів на преміальних і нішевих телеканалах, а ми зі свого боку забезпечимо якісне розміщення.

Ми дякуємо усім активним клієнтам, які вже на поточний момент формують свої стартові кампанії. Дякуємо першим сміливцям, які готові вийти. Вважаємо, що навіть дивитися рекламу — це задоволення з мирних часів і однозначно вона буде ефективною. Наше спільне завдання — відновлювати свої бізнеси та забезпечувати людей товарами до яких вони звикли. Навіть зараз люди реагують на улюблені бренди. Звичайно, не всі заводи вціліли, не всі продукти можна доставити у торгові точки. Але на значній території України життя не зупинилось, воно продовжується. Зупинена економіка не дозволить країні захищати себе, і кожен з нас має зробити максимум, щоб частина економіки яка може бути відновлена — працювала на повну.

Ласкаво просимо в команду відновлення! Зараз важливий кожен крок, який веде нас до перемоги.

