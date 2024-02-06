Ранок у великому місті 2024 – випуск 9 від 06.02.2024

Зіркові скандали, цікавинки з історії світу, кінорубрика й приколи від військових – починайте свій день весело, цікаво й захопливо! Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 9 від 06.02.2024.

Кожен чув легендарні хіти співачки Оксани Білозір. Майбутня артистка любила сцену з пелюшок, а її мама змалечку розвивала творчі здібності дочки. Які перші кроки до визнання робила Оксана Білозір? Де зустріла своє кохання та чому розлучилася з другим чоловіком після вторгнення? Чому творчість співачки була забороненою? Про все розповість зіркова рубрика шоу Ранок у великому місті 2024.

Шокуючі факти про секту «Біле братство», руйнування міфів про конституцію Пилипа Орлика, скандали у світі шоу-бізнесу та захопливі історії про туалетний папір – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 9 випуск від 06.02.2024 на сайті ICTV.

Дивіться Ранок у Великому Місті 2024 випуск 8 від 02.02.2024

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