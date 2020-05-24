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Ранок у великому місті 2024 – випуск 72 від 24.05.2024

Дивіться просто зараз Ранок у великому місті 72 випуск від 24.05.2024 – дізнайтеся, які наслідки будуть після зміни влади в росії та який новий світовий рекорд встановлено. Не пропустіть!

У 72 випуску Ранок у великому місті зроблено розбір політичної події у росії. Путін призначив нового міністра оборони – Андрія Білоусова. Вони вважають, що Білоусов зможе підсилити шанси росії у війні. Чи так це буде?

Світ вражає новими рекордами. Студент з Алабами вирішив встановити рекорд з обіймання дерев. Тому, прогулюючись парком, ви також можете стати рекордсменом. Дивіться Ранок у великому місті 72 випуск від 24.05.2024 – дізнайтеся більше вражаючих подробиць.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 71 від 23.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски

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