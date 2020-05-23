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Ранок у великому місті 2024 – випуск 71 від 23.05.2024

Почніть ранок правильно разом із проєктом Ранок у великому місті 2024 випуск 71 від 23.05.2024. На вас чекають цікаві історії з реального життя, а також найсвіжіші новини з боліт і не тільки.

Нещодавно на росії пройшла інавгурація президента. Хоча легітимність виборів під великим питанням. А незалежні міжнародні експерти називають путіна самопроголошеним узурпатором влади. Як путіну вдається порушувати російську конституцію, починаючи з 2008 року? Чому легітимність його влади під великим питанням? Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 71 від 23.05.2024 та дізнайтеся найактуальніші новини, які точно вас здивують.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 70 від 22.05.2024

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