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Ранок у великому місті 2024 – випуск 70 від 22.05.2024

Дивіться просто зараз Ранок у великому місті 70 випуск від 21.05.2024 – дізнайтеся, яку небезпеку знову готує росія та чим цього разу вражає світ. Не пропустіть!

Ядерна зброя – основна маніпуляція путіна. Цього разу він лякає, що росія вийшла на новий рівень навчання з використанням ядерки. Але раніше вони самі озвучували, що постійно цим займаються. Що ж змінилося?

У 70 випуску Ранок у великому місті 2024 справжнє асорті вражень. Цього разу природне лихо в Бразилії. Страшна повінь затопила майже все місто Ріо-де-Жанейро. За день випала місячна норма опадів. Що ще чекати від природи? Дивіться Ранок у великому місті – дізнайтеся ще більше вражаючих новин.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 67 від 16.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски

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