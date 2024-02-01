Ранок у великому місті 2024 – випуск 7 від 01.02.2024

Доброго ранку, українці! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 7 від 01.02.2024 на сайті ICTV, щоб прокинутися з гарним настроєм і в чудовій компанії.

Починайте свій місяць корисно з цікавих уроків української мови! Освітня рубрика шоу Ранок у великому місті «Паляниця» розкриє вам таємниці слів «бігма» й «нестеменний», навчить гарної скоромовки й перевірить на правильність наголосів.

Також не пропустіть дотепні відео від наших військових, цікаві факти про зіркову кар’єру реперки Alyona Alyona, добірку найдивніших світових рекордів і захопливу історію про українського генія Сергія Параджанова. Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 7 випуск від 01.02.2024.

Дивіться Ранок у Великому Місті 2024 випуск 6 від 31.01.2024

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