Ранок у великому місті 2024 – випуск 67 від 16.05.2024

Проєкт Ранок у великому місті випуск 67 від 16.05.2024 здивує вас вражаючими новинами та цікавими історіями, що допоможуть правильно та позитивно розпочати день.

На вас чекає низка гарячих актуальни новин із боліт, де ви дізнаєтеся подробиці захвату кремлем активів західних компаній. Чи вийшло в росіян підлаштувати чужий бізнес під себе? А покращити настрій допоможуть жартівники-військові, які в черговий раз потішать кумедними роликами в соціальних мережах. Як виносити сміття, якщо маєш ревниву дружину? Як зробити ідеальне фото на документи? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 67 від 16.05.2024 та зарядіться позитивом на весь день.

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