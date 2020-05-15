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Ранок у великому місті 2024 – випуск 66 від 15.05.2024

Дивіться просто зараз Ранок у великому місті 66 випуск від 15.05.2024 – дізнайтеся шокуючі новини від матінки природи та приємні новини з Чорного моря. Не пропустіть!

Дуже приємна інформація в 66 випуску Ранок у великому місті 2024 про відновлення експорту сільгосппродуктів із чорноморських портів. Росія втратила дуже багато провідних кораблів свого флоту і тепер решта змушені втікати. Навіть часті кадрові зміни не допомогли цьому запобігти.

А от матінка природа кожного разу дарує щось нове по всьому світу. Після сильного урагану в Ірані почала падати з неба риба. І це реальна історія. Що ще підготувала для нас природа? Дивіться Ранок у великому місті 66 випуск від 15.05.2024 – дізнайтеся шокуючі подробиці.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 65 від 14.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски

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