Ранок у великому місті 2024 – випуск 65 від 14.05.2024

Готові до чергової порції надзвичайно цікавих історій та корисних порад? Проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 65 від 14.05.2024 підготував для вас тільки актуальні новини та вражаючі розповіді, які допоможуть корисно розпочати день.

Чи знаєте ви, що існує магазин, в якому одяг зберігається в холодильнику? Як функціонує книжкова крамниця на колесах? Чим приваблює покупців магазин у вигляді сумки? Про ці оригінальні маркетингові лайфхаки, а також безліч інших цікавих історій, розповість проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 65 від 14.05.2024.

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