Ранок у великому місті 2024 – випуск 64 від 10.05.2024

Просто зараз дивіться онлайн 64 випуск проєкту Ранок у великому місті від 10.05.2024 та першими дізнайтеся, чим цього разу вражає світ, і історії, які вас дійсно шокують. Не пропустіть!

У 64 випуску Ранок у великому місті 2024 ви зможете впевнитись, що світ вражає не лише негативними подіями, а й милими та позитивними. В Японії запустили новий потяг, але не простий, а стилізований під котика, він має милі вушка, оченята та розфарбований під котячу шерсть. Навіть залізнична станція збудована у формі голови кота.

А що дійсно може шокувати, так це дії 21-річної дівчини із Чикаго. На Меді напав грабіжник, але дівчина не розгубилася та не лише змогла себе захистити, а ще й обеззброїти нападника. Дивіться 64 випуск Ранок у великому місті від 10.05.2024 – дізнайтеся всі деталі.

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