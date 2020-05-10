Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
45:43
47:47
47:19
46:55
44:54
46:20
45:09
47:05

Ранок у великому місті 2024 – випуск 64 від 10.05.2024

Просто зараз дивіться онлайн 64 випуск проєкту Ранок у великому місті від 10.05.2024 та першими дізнайтеся, чим цього разу вражає світ, і історії, які вас дійсно шокують. Не пропустіть!

У 64 випуску Ранок у великому місті 2024 ви зможете впевнитись, що світ вражає не лише негативними подіями, а й милими та позитивними. В Японії запустили новий потяг, але не простий, а стилізований під котика, він має милі вушка, оченята та розфарбований під котячу шерсть. Навіть залізнична станція збудована у формі голови кота.

А що дійсно може шокувати, так це дії 21-річної дівчини із Чикаго. На Меді напав грабіжник, але дівчина не розгубилася та не лише змогла себе захистити, а ще й обеззброїти нападника. Дивіться 64 випуск Ранок у великому місті від 10.05.2024 – дізнайтеся всі деталі.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 – випуск 63 від 09.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски

Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ