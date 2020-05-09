Ранок у великому місті 2024 – випуск 63 від 09.05.2024

Проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 63 від 09.05.2024 розповість найактуальніші новини зі світу політики та шоу-бізнесу, а також подарує гарний настрій кумедними історіями та корисними порадами.

Всі ми знаємо про повінь на росії, що триває вже досить довго. Знищені цілі міста та регіони. Але виявляється, що це не кінець історії. Наслідки для жителів боліт продовжують надходити. Тепер існує цілком серйозна загроза радіаційного забруднення, що зумовлена повінню. В небезпеці не тільки регіони росії, але й територія Казахстану. Чому жителі боліт опинилися в радіаційній небезпеці? Наскільки великі масштаби катастрофи? Які наслідки забруднення радіацією для росії? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 63 від 09.05.2024 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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