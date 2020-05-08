Ранок у великому місті 2024 – випуск 62 від 08.05.2024

Просто зараз дивіться онлайн 62 випуск проєкту Ранок у великому місті від 08.05.2024 та першими дізнайтесь події з боліт і світові новини, що дійсно вражають. Не пропустіть!

Так звана «перша країна світу» не припиняє дивувати. Один російський військовий давав інтерв’ю, в якому дуже обурився, що в земляків відсутня мораль. Такий висновок він зробив після повернення з СВО, коли побачив, що його пограбували.

Також 62 випуск Ранок у великому місті 2024 покаже диво природи. У Китаї пройшов торнадо з градом, опади якого були розміром із м’яч. Пошкоджено було не лише автівки й будинки, але й дуже багато майна. Невже матінка-природа знову карає? Дивіться 62 випуск Ранок у великому місті від 08.05.2024 – дізнайтеся всі подробиці.

Ранок у великому місті 2024 – випуск 61 від 07.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски