Ранок у великому місті 2024 – випуск 60 від 03.05.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 60 від 03.05.2024 та дізнайтеся багато вражаючих новин і цікавих думок. Не пропустіть!

Книга рекордів Гіннеса – кожного разу рекордсмени вражають все більше і більше. Один британець вирішив також усіх здивувати та створив 100-кілограмовий кубик Рубика. А геній з Індії збирав головоломку у формі тетраедра в мильній кульці. Це вражає!

Також у 60 випуску Ранок у великому місті 2024 було зпропоновано для обговорення доволі важливе питання збільшення кількості розлучень в Україні. Невже кохання зникло з усіх радарів? Дивіться онлайн 60 випуск Ранок у великому місті 2024 – дізнайтеся більше деталей.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 – випуск 59 від 02.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски