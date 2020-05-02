Ранок у великому місті 2024 – випуск 59 від 02.05.2024

Найактуальніші новини та надзвичайно корисні поради ви дізнаєтесь у проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 59 від 02.05.2024. Любите готувати, але не вистачає часу? Простий, швидкий, але дуже смачний рецепт сирної тортильї допоможе вам приготувати легкий обід для всієї сім’ї всього за п’ять хвилин.

Що може поліпшити настрій перед важким робочим днем? Правильно, кумедні історії пограбувань, що варті стати сюжетом для голівудського фільму. Або ж позитивні відео наших військових, які з гумором підходять до будь-якої справи. Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 та отримайте порцію позитиву й хорошого настрою, що зарядить вас на весь день.

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