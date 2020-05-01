Ранок у великому місті 2024 – випуск 58 від 01.05.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 58 від 01.05.2024 та дізнайтеся багато дивовижних і божевільних новин.

Кожного дня у світі трапляється щось вражаюче та незвичайне. Серед хороших новин трапляються й погані. Буквально нещодавно затоплювало Об’єднані Арабські Емірати, а тепер від стихії страждає Китай. У 58 випуску Ранок у великому місті 2024 повідомляють, що у провінції Гуандун затоплені цілі житлові квартали. А до цього ще й по всьому світу розлетілися піски Сахари, які осідають разом із опадами. Що ще для нас підготувала природа? Дізнайтеся більше новин – дивіться онлайн випуск 58 від 01.05.2024 Ранок у великому місті 2024.

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