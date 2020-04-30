Ранок у великому місті 2024 – випуск 57 від 30.04.2024

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У всіх нас в дитинстві були справи, які ми не любили виконувати. Для когось – це миття посуду, складання речей за собою. Але мабуть найгірше для будь-якої дитини – це чистити зуби. Як з дитинства прищепити малечі любов до цієї справи? З якого віку варто починати чистити зуби? І які сучасні лайфхаки допоможуть батькам зробити цей процес цікавим для дитини? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 57 від 30.04.2024 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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