Ранок у великому місті 2024 – випуск 55 від 25.04.2024

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Потоп на росії набирає обертів, під воду масово йдуть нові регіони. А що влада? Ні пари з вуст. І звичайних росіян це цілком влаштовує. Адже рабська психологія дозволяє їм лише смиренно похилити голови та звинувачувати всіх, окрім кремля звісно. Чим найбільша за останні тридцять років повінь загрожує росії? І чому вона надзвичайно вигідна Україні? Розповість проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 55 від 25.04.2024.

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