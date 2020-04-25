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Ранок у великому місті 2024 – випуск 55 від 25.04.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 55 від 25.04.2024 та будьте в курсі вражаючих актуальних новин, корисних порад та надзвичайно цікавих історій зі всього світу.

Потоп на росії набирає обертів, під воду масово йдуть нові регіони. А що влада? Ні пари з вуст. І звичайних росіян це цілком влаштовує. Адже рабська психологія дозволяє їм лише смиренно похилити голови та звинувачувати всіх, окрім кремля звісно. Чим найбільша за останні тридцять років повінь загрожує росії? І чому вона надзвичайно вигідна Україні? Розповість проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 55 від 25.04.2024.

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