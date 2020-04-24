Ранок у великому місті 2024 – випуск 54 від 24.04.2024

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У росії день бабака абсурдності. Обігрівати будинки за допомогою крематоріїв, вриватися до сусідів о другій ночі – адекватно? І це ще далеко не весь спектр таких можливостей. А матінка природа в цей час також за щось карає. Величезний потоп в Об’єднаних Арабських Еміратах сколихнув увесь світ.

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