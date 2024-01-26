Ранок у великому місті 2024 – випуск 4 від 26.01.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 4 від 26.01.2024 на сайті ICTV2! У сьогоднішній програмі таролог Макс Гордєєв розповість про те, що очікує на родину Гринкевичів, а також чи відбудуться в Україні вибори в наступні п’ять років. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Ранок у великому місті 2024.

Також у сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про дивовижні винаходи. Робот, який миє посуд і наливає вино, інкубатор, який вирощує дітей, і НЛО, який може стати звичайним буденним транспортом. Як це працюватиме? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 4 від 26.01.2024 на сайті ICTV2!

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