Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
45:52
46:35
45:37
01:27:55
01:29:25
01:29:44
01:30:50
01:31:08

Ранок у великому місті 2024 – випуск 4 від 26.01.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 4 від 26.01.2024 на сайті ICTV2! У сьогоднішній програмі таролог Макс Гордєєв розповість про те, що очікує на родину Гринкевичів, а також чи відбудуться в Україні вибори в наступні п’ять років. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Ранок у великому місті 2024.

Також у сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про дивовижні винаходи. Робот, який миє посуд і наливає вино, інкубатор, який вирощує дітей, і НЛО, який може стати звичайним буденним транспортом. Як це працюватиме? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 4 від 26.01.2024 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 3 від 25.01.2024 

Ранок у великому місті 2024: всі випуски 

Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ