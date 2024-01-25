Ранок у великому місті 2024 – випуск 3 від 25.01.2024

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 3 від 25.01.2024 на сайті ICTV2! У сьогоднішній програмі ви побачите, який шлях довелося пройти Катерині Кухар, щоб досягти успіху. Щоб стати тою, ким Катерина є зараз, вона розпочала займатися балетом ще в 5 років. Хто підтримував її на шляху до успіху? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024.

Журналіст Денис Чоловський продовжить розповідати киянам цікаві українські слова, вчити правильно ставити наголос і вимовляти скоромовки. Чи знаєте ви, що таке блаватний і засмачити? Не пропустіть усе найцікавіше – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 3 від 25.01.2024 на сайті ICTV2.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 2 від 24.01.2024

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