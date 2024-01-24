Ранок у великому місті 2024 – випуск 2 від 24.01.2024

Вітаємо в улюбленому ранковому шоу Ранок у великому місті 2024, яке наповнює гарним настроєм, навчає корисного та вражає дивовижними новинами про Україну й світ.

Цього ранку ведучі Юлія Зорій і Григорій Герман розкажуть про важливий символ перемоги – партизанський рух «Жовта стрічка», який тримає в страху ворогів на окупованих територіях України. Де і як почалась історія цієї мережі? Чим вона займається? І як лише однією літерою рух спротиву жахає окупантів? Дізнайтеся просто зараз у шоу Ранок у великому місті.

Також не пропустіть захопливий урок української мови, цікаві факти про фільм Мартіна Скорсезе «Відступники», ексклюзивне інтерв’ю з поліцейським Антоном Грицюком і неймовірну кримінальну історію про чоловіка, якому вдалося викрасти літак із пасажирами! Починайте свій день пізнавально й весело – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024.

Дивіться Ранок у Великому Місті 2024 випуск 1 від 23.01.2024

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