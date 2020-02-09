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Ранок у великому місті 2024 – випуск 12 від 09.02.2024

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 12 від 09.02.2024 на сайті ICTV 2! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто й коли створив перший супермаркет. У сучасному світі ми не уявляємо свого життя без великого магазину, в якому можна купити все. Ми так звикли до супермаркетів, що здається, вони існували завжди. Проте це не так. В Україні перший супермаркет з’явився менше 25 років тому. Хочете дізнатися, як на візках у супермаркетах заробили мільйони доларів? І в який супермаркет за покупками ходить справжній пітон? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 12.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 11 від 08.02.2024 

Ранок у великому місті 2024: всі випуски  

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