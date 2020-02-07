Ранок у великому місті 2024 – випуск 10 від 07.02.2024

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 10 від 07.02.2024 на сайті ICTV 2! Судова система недосконала, і це стосується будь-якої країни світу. У наш час навіть законослухняний громадянин може потрапити до в’язниці. У сьогоднішній програмі ви почуєте історії людей, які були покарані за те, чого не робили.

У шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 10 Тетяна Бродська поспілкується з інструктором-дресирувальником Андрієм Долженком. Він дасть важливі поради власникам собак. Розкаже, чи правда дворові собаки розумніші за породистих? І що робити, якщо собака не піддається дресируванню? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 10.

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