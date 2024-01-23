Ранок у великому місті 2024 – випуск 1 від 23.01.2024

«Доброго ранку!» – кажуть вам ведучі шоу Ранок у великому місті в 1 випуску від 23.01.2024. Просто зараз ви дізнаєтесь останні новини України, відкриєте для себе безліч цікавих фактів з історії та посмієтеся від душі. Ми починаємо!

Ранок у великому місті 2024 випуск 1 пригадає період, коли життя всього світу різко змінив COVID-19. Тести, маски, ізоляція – такими були наші реалії донедавна. Мимоволі з початком повномасштабного вторгнення в Україні пандемія відійшла в тінь. Та чи зникла вона у світі? Дізнайтеся, яка ситуація з COVID-19 зараз, – залишайтеся з телеканалом ICTV2.

Яке походження гасла «Слава Україні! Героям слава!»? Як справи на «болотах»? І хто така насправді шпигунка Мата Харі? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 1 від 23.01.2024.

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