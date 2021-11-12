Легендарне шоу вже має свого ведучого – Хто хоче стати мільйонером? – ПРЕМ’ЄРА на ICTV 29 листопада о 20:20

Хто хоче стати мільйонером? – Заповнюй анкету – Прем’єра на ICTV – Скоро

Хто хоче стати мільйонером? – Легендарна прем’єра на ICTV – Cкоро

Хочеш стати мільйонером? Заповнюй анкету та бери участь у кастингу – https://ictv.ua/ua/millionaire/

Вже 29 листопада Україну сколихне повернення легенди – програми «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV!